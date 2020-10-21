السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا



كيب تاون 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 1050 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.656 حالة.

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11:49ت م

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كيب تاون 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 1050 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و164 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 706 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.656 حالة.// انتهى //11:49ت م0048

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