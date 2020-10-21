السعودية اليوم / جامعة القصيم توقع مذكرة تفاهم مع لجنة الدعوة في إفريقيا لتعزيز التعاون بينهما



بريدة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

وقعت جامعة القصيم اليوم مذكرة تفاهم مع لجنة الدعوة في إفريقيا، لتعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة البرامج العلمية والتربوية والدعوية في عدد من الدول الإفريقية، حيث وقع المذكرة رئيس لجنة الدعوة في أفريقيا صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود .

وستقوم لجنة الدعوة في إفريقيا وفق الاتفاقية بتقديم خدماتها المتمثلة في ترشيح طلاب المنح الدراسية للالتحاق بالجامعة في جميع التخصصات حسب المواصفات المطلوبة والأنظمة المرعية فيها.

وقدم خلال التوقيع المذكرة شرحاً موجزاً عن آلية قبول طلبة المنح وعدد الطلبة والجنسيات قدمه عميد القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد، وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان،وشروط وإجراءات القبول وآليات تقديم طلبة المنح، وغيرها من الأمور المتعلقة بقبول الطلبة .

// انتهى //

11:40ت م

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