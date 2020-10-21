السعودية اليوم / المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب يناقش التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية



القاهرة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماع دورته (65) عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، بمشاركة وزراء النقل ورؤساء الوفود للدول أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.

وقال كامل الوزير في البيان الصادر عن وزارة النقل المصرية اليوم، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة للنهوض بمختلف مجالات النقل، ومنها بحث تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية، ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، واستعراض المسودة المعدلة لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى بحث توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائية.

وأشار الوزير المصري إلى حرص بلاده على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل المصرية على تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً ورفع كفاءة النقل البيني، مؤكداً ثقته الكبيرة في تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعوب في العالم العربي.

من جهتها أوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا الظاهر في تصريح لها في ختام الاجتماع، أن المكتب التنفيذي ناقش مقترحًا بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي لكونه القطاع الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس

وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي بحث أيضًا إقرار برنامج ندوات تنظمها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات جائحة

بدوره قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح مماثل في ختام الاجتماع، إن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية (33) لمجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد في وقت لاحق اليوم يتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي، ومنها تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تقترح وزارة النقل المصرية إنشاء شركة عربية متخصصة لنقل البضائع بين الدول العربية.

وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية، ومن ثم ورفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليهما وهما (مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية)، و(المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة)، فضلاً عن استعراض تقرير وتوصيات اجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية للتعريف بمفهوم وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي المقترح إنشاؤها.

ورفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات والتوصيات الخاصة بها إلى الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي.

// انتهى //

11:34ت م

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القاهرة 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اجتماع دورته (65) عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، بمشاركة وزراء النقل ورؤساء الوفود للدول أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية.وقال كامل الوزير في البيان الصادر عن وزارة النقل المصرية اليوم، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة للنهوض بمختلف مجالات النقل، ومنها بحث تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية، ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، واستعراض المسودة المعدلة لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى بحث توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائية.وأشار الوزير المصري إلى حرص بلاده على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل المصرية على تقوية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً ورفع كفاءة النقل البيني، مؤكداً ثقته الكبيرة في تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعوب في العالم العربي.من جهتها أوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا الظاهر في تصريح لها في ختام الاجتماع، أن المكتب التنفيذي ناقش مقترحًا بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي لكونه القطاع الأكثر تضرراً جراء جائحة فيروس كورونا ، كما حث المكتب الدول العربية على سرعة المصادقة على بروتوكول اتفاقية شيكاغو لتوسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتصبح (40) عضواً بدلاً من (36) عضواً، وكذلك بروتوكول لزيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضواً بدلاً من (19) عضواً.وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي بحث أيضًا إقرار برنامج ندوات تنظمها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي، ووضع دليل استرشادي عربي للتدابير الاحترازية في هذا القطاع الحيوي للتعامل مع حالات الطوارئ.بدوره قال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح مماثل في ختام الاجتماع، إن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية (33) لمجلس وزراء النقل العرب التي ستعقد في وقت لاحق اليوم يتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل العربي، ومنها تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق، حيث تقترح وزارة النقل المصرية إنشاء شركة عربية متخصصة لنقل البضائع بين الدول العربية.وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضاً النظر في اعتماد اتفاقيتين عربيتين لتحقيق ربط شبكات النقل البحري والجوي فيما بين الدول العربية، ومن ثم ورفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليهما وهما (مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية)، و(المسودة المعدلة لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي المعدلة)، فضلاً عن استعراض تقرير وتوصيات اجتماع نقاط الاتصال بالدول العربية للتعريف بمفهوم وفوائد إنشاء تجمعات بحرية وطنية والانضمام إلى منظومة التجمع البحري العربي المقترح إنشاؤها.ورفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات والتوصيات الخاصة بها إلى الدورة (33) لمجلس وزراء النقل العرب برئاسة نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي.// انتهى //11:34ت م0040

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