

رفحاء 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

‏نظمت بلدية محافظة رفحاء أمس ورشة عمل "تحديث منصة البلاغات 940"، بحضور رئيس البلدية بالمحافظة الدكتور محمد بن هلان الورده ، ومشاركة المختصين من 7 بلديات بالمنطقة وهي بلدية رفحاء، وشعبة نصاب، والشريم، والهباس، والعويقيلة، ولينة، وطلعة التمياط".

وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد الوردة أن الورشة تناولت الخطة الإستراتيجية التي تركز على المجالات ذات الأثر الأعلى والمجالات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطن، وتحسين كفاءة نظام البلاغات والشكاوى عبر تقديم نظام البلاغات ومركز البلاغات كخدمة لجهات القطاع البلدي، وتقليل وقت مباشرة البلاغات والشكاوى والتظلمات وإنهائها، بما يحقق توحيد مؤشرات قياس الأداء لرفع مستوى جودة العمل والوصول إلى التميز الإداري في إدارةالعمليات، وصولاً إلى رضا المستفيد من الخدمات البلدية.

يشار إلى أن خدمة البلاغات في القطاع البلدي تُعد من الخدمات المحورية المرتبطة بمعظم الأعمال التشغيلية ومحرك مهم لدورة العمل وقناة حيوية بين القطاع البلدي والمواطن، كما تعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات تأثيرا على مستوى رضا المواطن.

// انتهى //

10:55ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنظم ورشة عمل "تحديث منصة البلاغات 940" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.