السعودية اليوم / مصرع 5 أشخاص بانفجار وسط مجمع سكني جنوب باكستان



إسلام باد 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار قوي اليوم في مجمع سكني بمدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع في الطابق الأول بمجمع سكني مكون من أربعة طوابق في حي جولشان إقبال وسط مدينة كراتشي، وسُمع دويه في مناطق عدة بالمدينة.

وطوقت قوات الأمن وفرق الإغاثة المنطقة ونُقل المصابون إلى المستشفى، حالة سبعة منهم حرجة.

وأضاف مسؤولون في مجال الإغاثة أن طابقين من المبنى تضررا بشدة ويُخشى من زيادة عدد الضحايا، حيث تجري عملية رفع الأنقاض.

ورجحت الشرطة أن يكون الانفجار قد نجم عن اسطوانة للغاز، غير أنها أشارت إلى أن عملية التحقيق ما زالت مستمرة لمعرفة أسباب الحادثة.

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10:48ت م

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