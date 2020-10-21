السعودية اليوم / الديوان العام للمحاسبة يُشارك في اجتماع مجموعة الخبراء للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة (SCEI)



الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واس

شارك الديوان العام للمحاسبة ممثلاً عن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، في اجتماع مجموعة الخبراء للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة (SCEI)، الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس .

ومثّل اللجنة من الديوان العام للمحاسبة منال بنت سعد الدهيمي، حيث قدمت خلال هذا الاجتماع تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية لمواصلة أعمالها خلال جائحة

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة والتقارير المقدمة من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في منظمة (الإنتوساي).

// انتهى //

10:18ت م

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الرياض 04 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 21 أكتوبر 2020 م واسشارك الديوان العام للمحاسبة ممثلاً عن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، في اجتماع مجموعة الخبراء للجنة الإشرافية على القضايا الناشئة (SCEI)، الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس .ومثّل اللجنة من الديوان العام للمحاسبة منال بنت سعد الدهيمي، حيث قدمت خلال هذا الاجتماع تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية لمواصلة أعمالها خلال جائحة كورونا , إلى جانب المبادرات التي نفّذتها اللجنة في دعم الأجهزة الرقابية في استمرارية أعمالها.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة والتقارير المقدمة من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في منظمة (الإنتوساي).// انتهى //10:18ت م0027

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