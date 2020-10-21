شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الصلاة نور .. 31 ألف منشط لـ"الأمر بالمعروف" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض (31222) منشطاً وقائياً وتوعوياً وذلك خلال الفترة من 19محرم وحتى 30 صفر ضمن الحملة التوعوية ( الصلاة نور) التي أطلقتها الرئاسة العامة ، والتي تهدف لتوعية المجتمع بأهمية ومكانة الصلاة ، وافتتحها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في منطقة الرياض ، حيث قام الفرع بـ (36340) جولة ميدانية ، ونفذ (2929) لوحة في الأماكن العامة إضافة إلى (3436) لوحة في الشاشات الإلكترونية ، كما تم نشر مضمون المحتوى التوعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ب ( 40773) بطاقة توعوية من منتجات الرئاسة العامة المعتمدة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، وكان لهذا التعاون الأثر الملموس في التوعية وتحقيق أهداف الحملة.
يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية الوقائية في المجتمع مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية .
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