شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد .. انطلاق القمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق بعد قليل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، كأول قمة من هذا النوع، بتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تشهد أعمال القمة الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، التي تم اعتمادها مؤخراً من لدن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، حيث تأتي في سياق تحقيق تطلعات المملكة في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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