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ماذا قال عبدالله المعلمي عن شقيقته السفيرة في النرويج؟
أبدى فخره بها بصفتها المرأة الثانية التي تتولى منصب سفيرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أبدى السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي فخره بشقيقته آمال التي أدت القسم يوم أمس الثلاثاء أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سفيرة للمملكة لدى مملكة النرويج.
وأضاف المعلمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: شكرًا لكل من شاركنا مشاعر الفخر والاعتزاز ورحم الله والدي يحيى ووالدتي معدية الذين ربيانا على حب الوطن والولاء لولاة الأمر وطلب العلم والجد في العمل والحمد لله من قبل ومن بعد.
وأدت آمال بنت يحيى المعلمي القسم يوم أمس الثلاثاء أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصفتها سفيرة المملكة لدى النرويج.
وبذلك تكون المعلمي ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.
وآمال المعلمي هي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة، وشغلت في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب.
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