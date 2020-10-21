ترامب الغاضب نشر فيديو ليزلي المتحيزة وقطع مقابلته معها!

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثارت مذيعة برنامج 60 دقيقة الشهيرة في الولايات المتحدة، ليزلي ستال، غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهم أمس العديد من وسائل الإعلام بمحاباة منافسه في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن.

بلا كمامة:

ونشر ترامب ليل الثلاثاء الأربعاء على حسابه على تويتر فيديو لمقدمة البرنامج الشهير، بلا كمامة بعد إجراء مقابلة معه في البيت الأبيض، واعدًا بمزيد من التشويق.

وأتى نشر المقطع المصور بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأن ترامب قطع المقابلة، لتخطيها الوقت المحدد والمتفق عليه مسبقًا، ولانزعاجه من بعض الأسئلة.

كما نشرت حملة ترامب الرئاسية أيضًا صورًا للمذيعة ليزلي ستال، بلا كمامة في الوقت الذي لا يبرح فيه الإعلام وبعض الصحفيين في مهاجمة الرئيس الجمهوري لعدم تقيده بارتداء الكمامة، وسط ما تشهده البلاد من ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الأميركي قطع مقابلته مع برنامج “60 دقيقة” يوم الثلاثاء، وهدد بنشرها بنفسه قبل الموعد المحدد لبثها، ألا وهو الأحد المقبل، بحسب العربية.

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وغادر ترامب المقابلة بعد 45 دقيقة على ما يبدو، دون أن يعود لإجراء محادثات مع ستال ونائب الرئيس مايك بنس.

متحيزة!

وفي حين لم يقدم البيت الأبيض ولا ستال أي تفاصيل حول المواضيع أو الأسئلة التي دفعت ترامب إلى قطع المقابلة التي وصفها الأخير بالـ “متحيزة”.

وكتب في تغريدة على حسابه تويتر “يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في إعداد التقارير، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال قبل البث! حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله تلك المقابلة المزيفة والمتحيزة”.

وأضاف “يجب على الجميع مقارنة هذا التطفل الانتخابي الرهيب بالمقابلات الأخيرة لجو بايدن!” في إشارة لملاطفة وسائل الإعلام لمنافسه الديمقراطي.

وبعدها بدأ العديد من أعضاء المكتب الصحفي للبيت الأبيض في نشر تغريدات تنتقد ليزلي بعد وقت قصير من انتهاء المقابلة.

وأكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن المذيعة انتقدتها لعدم ارتدائها القناع في وقت سابق من ذلك اليوم، بينما لم تتقيد هي بنفسها بارتداء القناع، وقالت “انظروا هذا المشهد بعد لحظات من انتقادي لعدم ارتدائي كمامة أثناء العمل في مكتبي!”





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