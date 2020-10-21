خريطة الرياح المتوقعة اليوم في السعودية

2020-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، وخريطة الرياح في السعودية.

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وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رياحًا متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض ومحافظاتها الشمالية وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشمال شرق منطقة القصيم وشرق منطقة نجران وجازان وشمالها، وأقصى الشمالية، وأجزاء من اليمن.

توقعات الطقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة، بحسب توقعات الأرصاد.



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