- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خريطة الرياح المتوقعة اليوم في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خريطة الرياح المتوقعة اليوم في السعودية
تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء، وخريطة الرياح في السعودية.
وتوقع الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، رياحًا متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، تشمل أجزاء من شمال العاصمة الرياض ومحافظاتها الشمالية وشمال الشرقية وشرق الشمالية وشمال شرق منطقة القصيم وشرق منطقة نجران وجازان وشمالها، وأقصى الشمالية، وأجزاء من اليمن.
توقعات الطقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.
في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة، بحسب توقعات الأرصاد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر خريطة الرياح المتوقعة اليوم في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.