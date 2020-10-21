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قراصنة يسرقون الملايين ويتبرعون بها لأعمال خيرية!
لا يستهدفون إلا الشركات ذات الأرباح الوفيرة
متابعات الخليج 365 - متابعة
شنت عصابة من القراصنة حملة تبرع بأموال مسروقة لصالح مؤسسات خيرية، في تصرف هو الأول من نوعه في عالم جرائم الإنترنت.
وقالت عصابة القراصنة التي تحمل اسم “دارك سايد” (أو الجانب المظلم) إنها بعد أن استولت على ملايين الدولارات من الشركات، تريد الآن إنفاقها في سبيل “إصلاح حال العالم”.
ونشرت مجموعة قراصنة “دارك سايد” على ما يعرف بـ “شبكة الويب المظلمة” إيصالات بمبالغ عملات رقمية مشفرة تعادل قيمتها 10 آلاف دولار، كتبرع لمؤسستين خيريتين، إحداهما هي “تشلدرن إنترناشونال”، والتي أعلنت بدورها أنها لن تحتفظ بتلك الأموال.
وأثارت هذه الخطوة دهشة وحيرة على الصعيدين الأخلاقي والقانوني. وادعى القراصنة يوم 13 أكتوبر في منشور على مدونة أنهم لا يستهدفون بهجماتهم إلا الشركات ذات الأرباح الوفيرة، من خلال اختراق أجهزتها والحصول على فدية منها.
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