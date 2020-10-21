السعودية | شؤون الحرمين تطلق "معتمرون" و "زائرون".. وهنا التفاصيل

شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تطلق "معتمرون" و "زائرون".. وهنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس مبادرة "معتمرون" المندرج ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية، التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التطوير الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد الدكتور السديس على أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور لكافة الخدمات المقدمة في بيت الله العتيق.

كما يحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ بالاعتبار الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وخلق وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك داخل المسجد الحرام.

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زائرون

كذلك، دشنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي تطبيقا إلكترونيا يخدم زائري المسجد النبوي، ويستطيع الزائر من خلال تطبيق "زائرون" اختيار ما يرغب القيام به سواء الصلاة في الروضة الشريفة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بدوره يتم إعطاؤه موعداً للذهاب إلى المسجد النبوي.

والتطبيق يخدم زائري المسجد النبوي ويوضح آلية الزيارة لهم والمداخل والمخارج والأعمال التي يمكن أن يقوموا بها في الحرم النبوي الشريف.

كما أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الخدمة الإلكترونية تهدف إلى تنظيم عمليات دخول وخروج الزائرين من وإلى المسجد النبوي، بما يتوافق مع الطاقات الاستيعابية المخصصة مسبقاً، والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية للحفاظ على صحة وسلامة القاصدين.

وأشار إلى أهمية التقنية ووسائلها الحديثة في التطوير المستمر لمنظومة خدمات الوكالة، وتحديثها وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، من تطور ورقي في المنظومة الخدمية المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.