“عربي آدز” تستحوذ على شركة الإعلانات عبر الهواتف الذكية “آد فالكون”

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أعلنت شركة “عربي آدز“، المتخصصة في الإعلان والتسويق الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها على شركة “آد فالكون” (AdFalcon)، المتخصصة في الإعلان عبر الهواتف الذكية وذراع التكنولوجيا السابق لمجموعة نقوش ميديا.

تقول الشركة أن هذه الخطوة تجسد رؤيتها في إحداث تحول جذري بمجال تكنولوجيا الإعلان في المنطقة، وتأتي كخطوة طبيعية للارتقاء باستراتيجيتها التقنية إلى المستوى التالي.

وتشمل مجموعة أعمال التكنولوجيا التي استحوذت عليها وفقًا لما نشرته في بيانها؛ منصة إدارة الطلب (DSP)، وتقنيات “بريدج تكنولوجي”، وشبكة الإعلانات.

وتمكن هذه الحلول العملاء من الوصول إلى جمهورهم المستهدف من خلال الشراء المبرمج، بالإضافة لدعم أشكال الإعلانات المختلفة، خيارات الاستهداف المرنة، ونماذج التسعير المتعددة التي تناسب شتى القطاعات. وتهدف “عربي آدز” إلى تكييف هذه الحلول وفق نماذج الأداء لتتعدى نطاق الهواتف المحمولة.

وتعليقًا على هذا الاستحواذ، قال محمود فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة “عربي آدز”: “تتمثل رؤيتنا في أن نصبح المنصة الأولى لتكنولوجيا الإعلان في المنطقة، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية سوى من خلال مثل هذه الخطوات الاستراتيجية. وتعد صفقة الاستحواذ هذه الأولى بين فرص عدة لمساعدتنا في بلوغ غايتنا. ونحن إذ نشعر بسعادة كبيرة لانضمام فريق ’آد فالكون‘ المتميز إلى عائلتنا، فإننا نتوق لرؤية الإنجازات التي يمكننا تحقيقها معًا”.

تُعد “عربي آدز” أحد أكبر شركات التسويق والإعلان الذكي في المنطقة، وتقدم خدماتها لأكثر من 300 شركة مختلفة.

Source tech-wd

