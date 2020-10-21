أعضاء بالشورى: مضاعفة الجهود في المرحلة القادمة

رفع عدد من أعضاء مجلس الشورى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيارهم كأعضاء بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وحدة دوت الخليج

أكد الأعضاء أن المرحلة القادمة والمهمة من تاريخ دوت الخليج تتطلب من الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الشورى، مضاعفة الجهود وفق ما تقتضيه مصلحة دوت الخليج والمواطن، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة دوت الخليج في ظل توجيهات القيادة.

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عطية بن محمد الضيوفي العطوي: «إن مجلس الشورى يجسد في تعاملاته وحدة دوت الخليج، وفي أعماله لحمة المواطنين، وإن الرعاية من خادم الحرمين وولي العهد، قد مكنا مجلس الشورى من تحقيق الدعم لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية بما يسهم في رفع مستوى أدائها وتقديم خدمات مثلى للمواطنين، وأضفى على مسيرة العمل التنظيمي في المملكة طابعاً مميزاً أسهم في إيجاد الأنظمة الفاعلة الملبية للحاجة الآنية والمستقبلية للمملكة وشعبها وبما يواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

أسلوب متزن

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أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن إبراهيم بن علي الغبان، أن المجلس قدم منذ إنشائه العديد من الإنجازات والعطاءات المتميزة، وقدم النصح والمشورة والأفكار بأسلوب متزن تناول جوانب الحياة كافة، مستمداً ذلك من الجمع بين العلم والخبرة، منوهاً بدور المجلس في تهيئة البلاد لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والتنافسية في عالم اليوم.

معترك التنمية

ثمنت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد بن سالم البلوي، ما يوليه ولاة الأمر من دعم للمرأة وتمكين لها لخوض معترك التنمية، إذ يتضح ذلك جلياً للعالم أجمع من خلال ما تقره الدولة من قرارات دائمة وأنظمة تخدم المجتمع السعودي والمرأة بشكل خاص بوصفها مكوناً رئيساً في المجتمع، مما مكنها من الوصول إلى مواقع فاعلة وتحقيقها الكثير من المكاسب والإنجازات المتنوعة بالمحافظة على هويتها والتمسك بها، الأمر الذي قدم صورة مشرفة عن المرأة السعودية وإنجازاتها.