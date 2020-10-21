مداخل لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

معتمر من ذوي الإعاقة بالحرم (تصوير: عبدالإله بن عبيد)
وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيصل الجودي، أنه يوجد داخل المسجد الحرام 32 بابا مهيأ بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، كما توجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوو الإعاقة وهي: (68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94)، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.
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