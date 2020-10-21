مداخل لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

معتمر من ذوي الإعاقة بالحرم (تصوير: عبدالإله بن عبيد)

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى بالدور الأول في المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب العديد من الخدمات، ويأتي ذلك تزامنا مع عودة العمرة، والصلاة بالمسجد الحرام.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيصل الجودي، أنه يوجد داخل المسجد الحرام 32 بابا مهيأ بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج، كما توجد أبواب مخصصة لا يستخدمها إلا ذوو الإعاقة وهي: (68، 74، 79، 84، 89، 90، 93، 94)، ودورات مياه مجهزة بكافة الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.