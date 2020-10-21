الإطاحة بـ 6 عصابات حولت 624 مليونا مجهولة المصدر للخارج

تمكنت الجهات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمدينتي الرياض وحائل من القبض على 6 عصابات تمكنت من تحويل ما يقرب من 624 مليون ريال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وبلغ عدد أفراد العصابات الذين تم القبض عليهم 39 شخصاً بينهم 5 مواطنين و34 شخصاً من جنسيات مختلفة.

مراقبة الحسابات الفردية

حول آلية مراقبة الحسابات البنكية وكفاءتها، أوضح الخبير والمستشار المالي رضا العيدروس أن جميع الحسابات تخضع لمراقبة عن طريق الأنظمة والتقارير فإن وجد شخص يتقاضى راتباً معيناً ورصد النظام دخول مبالغ كبيرة على حسابه لا تتناسب مع دخله، حينها يحدث تنبيه عن هذا الحساب.

الرقابة على المؤسسات

أكد العيدروس أن الرقابة على حسابات المؤسسات التجارية تحتاج مهنية أعلى للربط بين طبيعة نشاط المؤسسة وإيراداتها والمبالغ المحولة للحساب ومنه، مشيراً إلى أن من أكبر الجرائم المنتشرة بشكل كبير وتسهل هذه العمليات، هي السماح لبعض الأشخاص من استخدام حساباتهم للتحويل وذلك مقابل عمولة مالية.

أما عن الشكوك في حال كانت المؤسسة صغيرة ولا تتناسب المبالغ المودعة في حسابها مع الأنشطة التي تقوم بها، فأوضح العيدروس أن هذا راجع لأنظمة البنك نفسه ومهنية موظفيه، فبعض البنوك لديها سقف مبالغ معينة إن تم تجاوزها يتم حينها التحقق من الأمر.

تطوير الآلية

أكد العيدروس أنه ينبغي تطوير الآلية المستخدمة في تتبع تحويل الأموال مجهولة المصدر، وربطها مع الجهات ذات العلاقة التي تتوفر فيها بيانات مالية عن الأفراد والشركات مثل التأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية (فيما يخص العقود)، وهيئة الزكاة والدخل، وشركة سمة وبيان.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة المالية ندى الربيعة، إن أهم الأسباب التي أدت لهذه الجرائم هو التستر، وبالنسبة لآلية المراقبة للأنظمة في البنوك، قالت الربيعة إنه يجب أن تتطور بشكل دوري على حسب الجريمة التي حدثت والثغرة التي استخدمت، وذلك لأنه من المؤكد أن المجرمين يقومون بالاحتيال بعدة طرق وعليه فإن الأنظمة يجب أن تتطور باستمرار.

جرائم تحويل الأموال مجهولة المصدر

20 أغسطس 2020

شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من ثمانية متهمين، امتهنوا تحويل الأموال إلى الخارج، بطرق غير نظامية تمكنوا من تحويل 500 مليون ريال، بالإضافة لمبلغ مليوني ريال مجهولة المصدر ضبطت بحوزتهم (قاموا بتحويل المبالغ عن طريق حسابات بنكية لمؤسسات بأسماء المواطنين الذين تستروا عليهم مقابل عمولات مالية).

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4 سبتمبر 2020

شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي امتهن تحويل أموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات تجارية فردية لمواطنين تستروا عليهم مقابل عمولات مالية، ضبط بحوزتهم مبلغ 1.036.182 ريال مجهولة المصدر.

28 سبتمبر 2020

‏شرطة الرياض: الإطاحة بتنظيم عصابي مكون من 6 وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال، كما ضبط بحوزتهم مبلغ 22500 ريال يشتبه أنها من مصدر غير مشروع.

6 أكتوبر 2020

شرطة الرياض: الإطاحة بـ9 من مخالفي نظام الإقامة ارتكبوا العديد من جرائم السلب والسطو وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، وبلغ مجموع ما استولوا عليه من أموال 4.120.370 ريالات.

13 أكتوبر 2020

شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص خلال شروعهم بتحويل مبلغ 3.230.725 ريالات مجهولة المصدر إلى الخارج.

18 أكتوبر 2020

شرطة حائل: القبض على 3 مقيمين تورطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية.