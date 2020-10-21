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مليونا ريال لتأهيل ملعب تعليم عنيزة

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أنهت إدارة تعليم عنيزة توقيع عقد تأهيل وترميم جزئي لملعب إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، بمقر الإدارة، حيث وقّع مدير تعليم عنيزة خالد بن جايز الحربي عقد المناقصة الحكومية مع مالك مؤسسة إعمار المنزل للمقاولات الأستاذ أحمد العيسى، والتي فازت بالمنافسة، بمبلغ يفوق مليوني ريال.

وتمتد عملية التنفيذ 180 يوما، شاملة زراعة الأرضية بالنجيل الطبيعي وتحسين المدرجات والمكاتب وغرف اللاعبين، بهدف رفع مشاركة الملعب في خدمة والأنشطة المدرسية، واستضافة منافسات الأندية في المملكة، علاوة على توفير منشأة مناسبة لفعاليات المجتمع الحيوي بمحافظة عنيزة، بما يكفل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة في هذا المجال.


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