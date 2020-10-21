مليونا ريال لتأهيل ملعب تعليم عنيزة

وتمتد عملية التنفيذ 180 يوما، شاملة زراعة الأرضية بالنجيل الطبيعي وتحسين المدرجات والمكاتب وغرف اللاعبين، بهدف رفع مشاركة الملعب في خدمة الرياضة والأنشطة المدرسية، واستضافة منافسات الأندية الرياضية في المملكة، علاوة على توفير منشأة مناسبة لفعاليات المجتمع الحيوي بمحافظة عنيزة، بما يكفل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة في هذا المجال.
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