إطلاق مشاريع النظافة الجديدة لأمانة المدينة

وحوت المشاريع لأول مرة معدات مختلفة ومتنوعة منها مركبة مصغرة لعامل النظافة وسط الأحياء والتي تغنيه عن التنقل بين الحي لمسافة كبيرة وتعجل من ساعات عمله كذلك حاويات نظافة تزود من يلقي بها النفايات بخدمة الواي فاي مجاناً عند رمي النفايات بداخلها وعربة امتصاص الأوراق وأعقاب السجائر من المتنزهات والحدائق.
وتهدف المشاريع الجديدة إلى رفع جودة وكفاءة الأعمال التشغيلية، وزيادة التنافسية وتحقيق نتائج ميدانية إيجابية، وتوزيع مقرات المشاريع في نطاق موقع الخدمة، بالإضافة إلى زيادة عدد من الخدمات الجديدة ضمن مشاريع النظافة والتي ستساهم في تطوير وتحسين منظومة خدمات النظافة العامة بالمدينة المنورة وضواحيها.
4 آلاف موظف
يبلغ مجموع الكوادر البشرية العاملة في مشاريع النظافة الجديدة 4382 موظفاً جندت خدماتهم وطاقاتهم لأداء مختلف المهام والأعمال التشغيلية والفنية والإدارية، فيما سخرت إمكانيات نحو 546 معدة وآلية تشمل المكانس الآلية الحديثة والضواغط والشاحنات بمختلف أنواعها، ويخدم المشروع 29905 حاويات متعددة الأحجام، لتنفيذ مشاريع النظافة العامة وتقديم خدمات جمع ونقل النفايات وتحقيق أعلى معدلات الإصحاح البيئي وضمان تهيئة الأجواء الصحية على مدار اليوم في الأحياء السكنية.
وتعمل أمانة منطقة المدينة على تطبيق خطة النظافة العامة من خلال منهجية دقيقة تشمل تفعيل برامج التحول الرقمي في التتبع الآلي للمعدات والآليات الخاصة بأعمال النظافة وقياس مؤشرات الأداء لتنفيذ الخطط التشغيلية ومسارات الخدمة لإحكام عملية الرقابة على أعمال النظافة.
تطوير الخدمات
تسعى الأمانة من خلال العقود الجديدة للنظافة العامة في المدينة المنورة إلى تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة ومواصلة المهام دون مواجهة أي مشكلات فنية أو تشغيلية، وأرجعت نجاح تنفيذ عملية إحلال العقود الجديدة إلى دراسة وضع ومتطلبات المدينة المنورة لحجم مستوى الأعمال المطلوبة ووضع الخطط المحكمة التي ترفع مستوى الأداء، بما يضمن سلاسة انتقال الأعمال بين العقد القديم والعقود الجديدة والتوسع في الخدمة من خلال ملاءمة الخطة التشغيلية الجديدة للتوسعات العمرانية والزيادة السكانية في المدينة المنورة.
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