4 مقرات إقليمية جديدة لوزارة الداخلية

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الداخلية تعتزم إنشاء 4 مقرات إقليمية جديدة للوزارة في أربع مناطق بالمملكة، وهي: «المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل».

ومن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية تحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه، وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تام، وتحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات، ودعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية، بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.

مشاريع المقرات الإقليمية الجديدة لوزارة الداخلية

- إنشاء المقر الإقليمي بالمنطقة الشرقية

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- إنشاء المقر الإقليمي بمنطقة حائل

- إنشاء المقر الإقليمي بمنطقة المدينة المنورة

- إنشاء المقر الإقليمي بمنطقة عسير