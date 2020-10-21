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كيف نكون قدوة تضيء برج الساعة في مكة المكرمة
بالتزامن مع إطلاق ملتقى مكة الثقافي بدورته الخامسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أضاء برج الساعة (فندق ساعة مكة فيرمونت) في مكة المكرمة بعبارة “كيف نكون قدوة”.
وأطلق ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي” بالتعاون مع معهد الإدارة العامة برامج تدريبية ودورات (عن بُعد) تستهدف تدريب أكثر من 1000 موظف وموظفة من مختلف القطاعات الحكومية بمنطقة مكة المكرمة على المهارات الحاسوبية والأنظمة الرقمية.
وتشمل الدورات 23 برنامجًا تدريبيًّا تقنيًّا تهدف لتحقيق التنمية الإدارية والتحول الرقمي للأجهزة الحكومية، ورفع كفاءة أدائها وتطوير مهارات العاملين فيها لتعزيز التحول الرقمي في منطقة مكة المكرمة، ومن البرامج التدريبية المُزمع تنفيذها أساسيات أمن المعلومات بهدف تنمية مهارات المتدربين على أمن المعلومات والتهديدات التي تواجههم، وتطبيق الحلول الأمنية المناسبة لمواجهة كافة التحديات، كذلك دورة أساسيات قواعد البيانات لتنمية مهارات المتدربين على استخدام أساليب إدارة نظم قواعد البيانات في تصميم وتطبيق قواعد البيانات، وإستراتيجيات الحكومة الإلكترونية والتي ترمي إلى تنمية مهارات المتدربين وصولًا لفهم ماهية الحكومة الإلكترونية وإستراتيجياتها وتطبيقاتها، وإعداد المراسلات، ومهارات متقدمة في معالجة النصوص والجداول.
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