محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 44450 حالة والوفيات 711 شخصًا سجّلت تونس 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أفاد بيان لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 44450 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 711 حالةً بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة. 21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442 12:47 AM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 44450 حالة والوفيات 711 شخصًا تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة سجّلت تونس 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية. وتفصيلاً، أفاد بيان لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 44450 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 711 حالةً بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة. الكلمات المفتاحية ، تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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