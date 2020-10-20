السعودية | 45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 45 ألف معتمر و 120 ألف مصلٍ وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 صباحًا, 21 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر, أن نحو ٤٥ ألف معتمر و١٢٠ ألف وفدوا إلى المسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

ودعا إلى أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق “اعتمرنا” الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة, والتعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأكد حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله,محذراً من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية.

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