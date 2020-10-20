شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة مثارة على محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات، الجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص، ورابغ.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.
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