اخبار السعوديه

السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-21

السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية

يضم معلومات نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة “معتمرون” المندرج ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التطوير الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

Advertisements

وأكد السديس خلال التدشين أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور لكافة الخدمات المقدمة في بيت الله العتيق.

ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ بالاعتبار الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة، كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وخلق وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك داخل المسجد الحرام.


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السديس يدشن مبادرة معتمرون: المرحلة القادمة تُوجب الاستفادة المثلى من التقنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا