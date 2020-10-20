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إشعار ملاك 21 مبنى مهجورًا وآيلًا للسقوط بمراجعة بلدية بحرة للأهمية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قالت أمانة العاصمة المقدسة: إن وكالة البلديات، متمثلة في بلدية بحرة الفرعية، واصلت إشعار مُلاك 21 مبنى مهجورًا وآيلًا للسقوط في نطاق البلدية.
وأهابت البلدية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، الملاك بسرعة مراجعة البلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مبانيهم، حيث تم إشعارهم بأهمية المراجعة فورًا، بعد معاينتها المبدئية من قِبل المختصين في البلدية.
في سياق متصل، أكدت الأمانة أن وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية نفذت 118 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 56 مخالفات وتنفيذ 17 إغلاقًا وتوجيه 13 إنذارًا.
كما تم إتلاف 360 كجم خضروات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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