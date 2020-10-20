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وحدة السعادة في جامعة حفر الباطن لحياة جامعية إيجابية
الأولى من نوعها على مستوى الجامعات في السعودية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أنشأت جامعة حفر الباطن وحدة السعادة الجامعية، والتي تعتبر أول وحدة على مستوى الجامعات بالمملكة؛ وذلك بهدف ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة، بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويحقق لهم التكيف مع الحياة الجامعية في بيئة جامعية مناسبة للإبداع والتميز.
وتسهم وحدة السعادة في تحقيق معدلات دراسية عالية، وخلق أجواء من الفرح والتفاؤل، وتعزز ولاء الطلبة للجامعة، وتحسن علاقاتهم بمجتمعها، بما يجعلهم أكثر تسامحًا وسعادة وإيجابية.
وأوضحت رئيسة الوحدة، الدكتورة مريم النجعي، في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن الوحدة أنشئت بتوجيه من رئيس الجامعة، تحقيقًا لرؤية الجامعة وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 وتحديدًا برنامج جودة الحياة، حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية.
وأضافت النجعي: ترتبط الوحدة تنظيميًّا بعمادة شؤون الطلاب وتكمن رسالتها في بناء ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي بما يحقق السعادة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة والحياة الشخصية والأسرية والعلاقات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن الوحدة تهدف إلى تحفيز الطلبة على الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية، وترسيخ ثقافة الإبداع والمرونة، وتوضيح ظروف البيئة الأكاديمية والتعليم الجامعي، مع نشر ثقافة الإيثار والتفاعل مع الآخرين، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الطلبة والقيادات والأساتذة لتسهيل عملية تبادل الأفكار.
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