مجلس التعاون: إيران وراء انتشار العنف في العراق وسوريا واليمن ولبنان

2020-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن إيران تتخذ من زعزعة أمن المنطقة نهجًا.

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وأضاف أمين عام مجلس التعاون الخليجي في كلمة 6أمام مجلس الأمن، أن إيران تمول وتسلح التنظيمات الإرهابية والطائفية، مشيرًا إلى أن طهران تسببت بانتشار العنف بالعراق وسوريا واليمن ولبنان.

وفي وقت سابق، أدان الحجرف استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدًا أنّ هذه الاعتداءات المتكررة الممنهجة والمتعمدة من قبل الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المحافظات اليمنية المحررة أو في المملكة العربية السعودية، تؤكد نوايا تلك الميليشيات ومن يقف وراءها وتغليبها خيارات الحرب وعدم استعدادها وجديتها في إنهاء الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني الشقيق من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.



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