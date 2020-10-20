شكرا لقرائتكم إطلاق أكاديمية المسؤولية الاجتماعية الأولى من نوعها في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إطلاق أكاديمية المسؤولية الاجتماعية الأولى من نوعها في السعودية
تهدف إلى تأهيل وتدريب كوادر وطنية في هذا المجال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أول أكاديمية للتدريب والتأهيل في مجال المسؤولية الاجتماعية، تحت مسمى أكاديمية المسؤولية الاجتماعية للتأهيل والتدريب، وتهدف إلى صناعة كوادر وطنية مؤهلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تبين من خلال المسح الذي قام به قسم الأبحاث والدراسات أن مجال المسؤولية الاجتماعية يعاني من نقص شديد في الكوادر المؤهلة والمدربة في هذا المجال بالرغم من التقدم السريع في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات، سواء كان القطاع حكومي أو الخاص أو القطاع الثالث.
كما يهدف إطلاق أكاديمية المسؤولية الاجتماعية إلى خلق شراكات مع جهات داخلية وخارجية لتقديم آخر ما توصل إليه علم المسؤولية الاجتماعية للمتدربين، بالإضافة إلى عقد شراكات من أجل تأهيل وتدريب الموظفين التابعين للجهات داخل وخارج مقر المنشأة.
ويأتي إطلاق الأكاديمية مواكبًا لرؤية 2030 والتي تحث على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة على كل جديد يحتاجه السوق والمجتمع، حيث ستركز على تزويد المندوبين ببرامج ومناهج متخصصة في هذا المجال من خلال مدربين مؤهلين تأهيلًا عاليًا من خلال عقد شراكات مع جهات ذات باع طويل في هذا المجال والاستفادة من كل الخبرات الوطنية في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن إطلاق هذه الأكاديمية يأتي استجابة إلى احتياج مجال المسؤولية الاجتماعية إلى كوادر وطنية مؤهلة من خلال جهة تتبنى ممارسات تدريبية عالية الجودة، وتزويد المتدربين بكل ما فيه جديد يسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم ورفد الجهات العاملة في هذا المجال بقدرات تقود هذه القطاعات إلى التقدم والتطور وسد فجوة النقص الذي يعاني منها هذا المجال.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أكاديمية المسؤولية الاجتماعية الأولى من نوعها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.