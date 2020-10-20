محمد بن مسعود - الدمام - لا يزال يرقد على السرير الأبيض أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض. ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل. 20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 11:38 PM لا يزال يرقد على السرير الأبيض Advertisements "طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض "طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض أجرى المهندس علي بن منصور طيران مؤخراً عملية قلب مفتوح ناجحة بأحد مستشفيات الرياض. ولا يزال يرقد على السرير الأبيض نسأل الله له الشفاء العاجل. الكلمات المفتاحية ، "طيران" يجري عملية قلب مفتوح بأحد مستشفيات الرياض ،

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