محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 54839 حالة والوفيات 1873 شخصاً سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية, ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54839 إصابة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أنَّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 38346 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1873 حالة وفاة بعد تسجيل 8 حالات وفاة إضافية. 20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 11:40 PM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 54839 حالة والوفيات 1873 شخصاً الجزائر تُسجِّل 223 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة الجزائر تُسجِّل 223 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية, ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 54839 إصابة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة الجزائرية أنَّ إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 38346 حالة, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1873 حالة وفاة بعد تسجيل 8 حالات وفاة إضافية. الكلمات المفتاحية ، الجزائر تُسجِّل 223 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تُسجِّل 223 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.