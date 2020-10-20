شكرا لمتابعة خبر عن عجلان العجلان: مقاطعة المنتجات التركية ستكبد الاقتصاد التركي خسائر بـ20 مليون دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رجل الأعمال عجلان العجلان، أن المملكة شريك اقتصادي مهم لأكثر دول العالم، ومن ضمنها تركيا.

وقال العجلان خلال حديثه في برنامج " ياهلا " اليوم الثلاثاء، إن مقاطعة المنتجات التركية سيكون لها تأثير كبير، مشيرًا إلى أن الشركات التركية التي تواصل مع رجال الأعمال وكانت متألمة من هذا العمل.

وأكد أن هناك شركات ومصانع تركية أخبرت رجال الأعمال أنها مهددة بغلق أبوابها ووقف أعمالها بسبب هذه المقاطعة التي ستكبّد الاقتصاد التركي خسائر قد تتجاوز 20 مليون دولارا.

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وأضاف : بلدنا وقيادتنا خط أحمر، هذا موقف ندلل عليه اليوم بصفر تعامل م تركيا.. صفر منتج تركي، صفر استثمار تركي، وصفر سياحة في تركيا.

ويذكر أن كثير من الدول العربية شهدت في الفترة الأخيرة دعوات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات التركية ووقف استيرادها بسبب الخطاب العدائي لإردوغان.