شكرا لمتابعة خبر عن شركة كبرى تنضم إلى مقاطعة المنتجات التركية بالمملكة: تم إيقاف الاستيراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركة السيف غاليري وهي شركة كبرى بالمملكة، عن انضمامها إلى حملة مقاطعة المنتجات التركية.

وقالت في بيان لها إنه تم إيقاف استيراد جميع المنتجات التركية وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية.

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وأضافت الشركة إن البضائع المتواجدة حاليا في معارض الشركة سيتم بيعها حتى نفاذ الكمية

وكانت المملكة شنت حملتها ضد منتجات تركيا على خلفية تصريحات أردوغان المسيئة للمملكة وسياسته التي تضر بالعالم العربي.

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