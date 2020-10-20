«النيابة العامة» تحذر من التهرب الضريبي.. وتذكِّر بـ«المساءلة الجزائية»

منها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي

حذرت النيابة العامة من الأشكال المتعددة للتهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه يعرِّض صاحبه للمساءلة الجزائية. وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «تتعدد المُمارسات المُنشئة للتهرب الضريبي ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي، مما تنهض معه المُساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المُقررة للتهرب نظامًا». Advertisements اقرأ أيضًا: النيابة العامة تحقق مع شخص يدعي بيع كليته على مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة توضح عقوبات استغلال أموال القاصرين ومن في حكمهم

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