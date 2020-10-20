«الجوازات» توضح موقف استرداد رسوم التأشيرة بعد الإلغاء

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن حقيقة استرداد رسوم التأشيرة بعد الإلغاء، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن استرداد رسوم تأشيرة الخروج العودة بعد إلغائها لتعذر السفر؟».

ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال تم إصدار التأشيرة لا يمكنك التعديل ويمكنك الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل علمًا بأن الرسوم غير مستردة».

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