«الجوازات» توضح موقف استرداد رسوم التأشيرة بعد الإلغاء

أكدت أنه يتم عبر منصة «أبشر»..
كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، عن حقيقة استرداد رسوم التأشيرة بعد الإلغاء، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن استرداد رسوم تأشيرة الخروج العودة بعد إلغائها لتعذر السفر؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلًا: «في حال تم إصدار التأشيرة لا يمكنك التعديل ويمكنك الإلغاء عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل علمًا بأن الرسوم غير مستردة».
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