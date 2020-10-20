تعافي 375 حالة.. «الصحة» تُعلن تسجيل 385 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342698 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 329270 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5217 حالة.

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