بالفيديو.. شاحنة تعرض حياة الآخرين للخطر.. والمرور يتفاعل

بعد رفع البلاغ للقسم المختص
تفاعل «المرور السعودي»، مع بلاغ تلقاه بشأن قائد شاحنة محملة بحمولة على أحد الطرق، بعد أن عرَّض نفسه والآخرين للخطر.
ورصد قائد مركبة، على أحد الطرق سائقا يقود شاحنة عليها حمولة، وتبين أنه أحد جنوطها بلا إطار، معرضًا بذلك نفسه والآخرين على الطريق للخطر.
وردَّ «المرور»، بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية المقررة حيال الواقعة.
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