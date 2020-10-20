وزارة الصحة تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة في المدن والمحافظات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 385 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتوزعت حالات الإصابة بين مدن المملكة ومحافظاتها، وسجلت المدينة المنورة 59 حالة إصابة وتلتها ينبع بتسجيل 31 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 27 حالة، والرياض 23، خميس مشيط 22، الدمام 20، المبرز 18، وسجلت الهفوف وعرر 12 بكل منهما، وجدة 10، وأبها 9، وبريدة 8، وسجلت النعيرية، الظهران، جازان 7 حالات بكل منهم، وسراة عبيدة 6 حالات.

وسجلت المذنب والجبيل، ونجران، ورفحاء، ووادي الدواسر، 5 حالات لكل منهم، وسجلت عيون الجواء، وعفيف والمجمعة، وضرماء 4 حالات لكل مهم ، وسجلت المخواة وقصباء ورجال ألمع وبقيق وحائل والعارضة وبدر الجنوب 3 حالات لكل منهم، فيما سجلت الطائف، بللسمر، ظهران الجنوب، القيصومة، فيفاء، خليص، طريف الدلم، الخرج حالتان بكل منهم.

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 342698 حالة، وأوضحت أنه تم تسجيل 375 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 329270 حالة، وتم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5217 حالة.

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