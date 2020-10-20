مدير تعليم رجال ألمع يدشن مشروع تدارك

دشن مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع أحمد العمري صباح يوم الاثنين بمكتبه مشروع "تدارُك" لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي ، بحضور المساعد المدرسي ورئيس الإشراف وعدد من المشرفين التربويين.

وأكد العُمري على أهمية مشروع تدارُك لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي لأبنائنا وبناتنا ومايقدمه من دعم للزملاء المعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي والذي يعكف عليه فريق مميّز في إدارة الإشراف التربوي وضعوا نصب أعينهم تقديم كل ماهو جديد ونافع لرفع مستوى التحصيل الدراسي ، شاكرًا الجهد المميّز في إخراج المشروع.

من جانبه ، أوضح رئيس الإشراف التربوي الأستاذ علي بن محمد القيسي أن الهدف العام لإطلاق مشروع تدارُك الذي تقدمه وتشرف عليه إدارة الإشراف التربوي يأتي لمعالجة الفاقد التعليمي لدى جميع طلاب مراحل التعليم العام بإدارة تعليم محافظة رجال ألمع بنسبة 90% والوقوف على المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي لجميع الطلاب أثناء فترة التعليق إضافة إلى تحليل نتائج الاختبار (القبلي ) لمعرفة مقدار الفاقد التعليمي وإعداد البرامج العلاجية لتفادي الفاقد التعليمي لجميع الطلاب.