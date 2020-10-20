إطلاق برنامج التطوير المهني للقيادات التعليمية في شرورة

دشَّن تعليم شرورة اليوم انطلاق برنامج التطوير المهني للقيادات التعليمية والإدارية تعليم شرورة والذي تشرف عليه أمانة التعليم بحضور مدير تعليم شرورة فهد عقالا. وتشمل البرامج المقدمة للقيادات التعليمية في مجال بناء مهارات العمل، وتعزيز السمات القيادية للموظفين، والسلوكيات الوظيفية وأثرها في تحسين الأداء، ومهارات بناء الخطابات والتقارير وأرشفة المعاملات. كما تشمل البرامج المقدمة لتطوير عمل القيادات بتعليم شرورة التدريب على تحليل SWAT وأثرها في بناء الخطط، والأنظمة الإلكترونية وأثرها في تحسين الإنتاج، والمراجعة الداخلية للعمليات الإدارية، ويستمر برنامج التطوير لمدة شهر.



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