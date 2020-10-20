مفهوم البيعة في الإسلام محاضرة بجازان

رعى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني المحاضرة التي أقامتها وحدة التوعية الفكرية بعنوان "مفهوم البيعة في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن الفكري" وألقاها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى علي الشهراني، مساء أمس عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وحضور طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أفراد المجتمع. وبين رئيس الجامعة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الجامعة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف لحماية الشباب والشابات من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وبيان أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وغرس المبادئ الإسلامية السمحة في عقول الناشئة. وتناول الدكتور علي الشهراني في محاضرته العديد من المحاور التي ترسخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة الشرعية والعمل بها، وبيان دور المفهوم الصحيح للبيعة في تعزيز الانتماء الوطني، والرد على الفئات والجماعات الضالة في بيان البيعة قديماً وحديثاً، وبيان المفهوم الوطني الصحيح للبيعة في تعزيز السمع والطاعة لولاة الأمر.



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