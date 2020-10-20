تشكيل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل

اعتمد مدير مركز التنمية الاجتماعية بنجران علي مانع آل منيف تشكيل مجلس إدارة جمعية الأمير مشعل بن عبد الله لذوي الاحتياجات الخاصة «شمعة أمل» بناء على اجتماع المجلس رقم 1 لعام 1442هـ بطلب من أعضاء المجلس، وتم التشكيل كالتالي كرحان محمد آل هتيلة رئيساً للمجلس وصالح حسين آل مسعد نائباً للرئيس ورامي آل منصور المشرف المالي وعضوية كل من دلامة آل حيدر ومحمد آل بوزبدة وحمد آل خريم وصالح الدوسري وعلي مصلوم ومحمد آل منصور وحسين آل ياسين وسالم الربيعي، يذكر أن عدد المستفيدين بالجمعية 1400 وتقدم خدماتها من التوعية والخدمات المساندة والدورات والمحاضرات وتقديم يد العون لهم وتثقيف المجتمع بحقوقهم.



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