السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية وتغلق محلاً مخالفاً



الوجه 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

نفّذت بلدية محافظة الوجه اليوم حملة تفتيشية وجولات ميدانية في المحافظة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح مدير العلاقات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد العرادي ، أنه جرى إغلاق محل تجاري ومصادرة 53 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إضافة إلى تحرير 7 مخالفات ، مؤكداً أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة على المراكز والمحال التجارية المتعلقة بالصحة العامة ، حرصاً على سلامة المستهلك ، وطالب الجميع بالإبلاغ عبر مركز البلاغات 940 عند وجود أي مخالفات أو ملحوظات.

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20:42ت م

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