السعودية اليوم / إيرلندا تعيد فرض حالة الإغلاق العام لستة أسابيع مع إبقاء المدارس مفتوحة



دبلن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

فرضت إيرلندا حالة الإغلاق العام لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس

وأصدر رئيس الوزراء مايكل مارتن قراراً يلزم السكان "ملازمة البيوت" على مستوى عموم البلاد على ألا يشمل المدارس.

ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء ولمدة ستة أسابيع، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل المطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.

وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل والمفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.

وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بالفيروس، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل حيث تم تسجيل 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.

// انتهى //

19:05ت م

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دبلن 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسفرضت إيرلندا حالة الإغلاق العام لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).وأصدر رئيس الوزراء مايكل مارتن قراراً يلزم السكان "ملازمة البيوت" على مستوى عموم البلاد على ألا يشمل المدارس.ويدخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء ولمدة ستة أسابيع، وستغلق بموجبه كل شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية كما سيقتصر خلاله عمل المطاعم على تقديم خدمة الاستلام والمغادرة.وحذّرت الحكومة في بيان من أنّ خرق القيود على التنقّل والمفروضة ضمن نطاق خمسة كيلومترات سيعرّض مرتكبه لعقوبة.وسجّلت إيرلندا 1852 وفاة بالفيروس، وبلغت الوفيات اليومية ذروتها في أبريل حيث تم تسجيل 77 وفاة، علماً أنّ الحصيلة اليومية بقيت في الأسابيع الأخيرة دون العشرة.// انتهى //19:05ت م0199

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