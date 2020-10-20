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شكرا لقرائتكم وزيرة المالية السودانية: نتطلع إلى إعفاء السودان من 80 إلى 90% من ديونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزيرة المالية السودانية: نتطلع إلى إعفاء السودان من 80 إلى 90% من ديونه
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة محمد علي: إنه من المقرر رفع السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب بنهاية العام الجاري.
وأضافت في تصريحات إلى قناة العربية، مساء اليوم الثلاثاء: نتطلع إلى إعفاء السودان من 80 إلى 90% من ديونه.
وكانت وزيرة المالية السودانية المكلّفة قد أكدت أن بلادها ستعمل على صياغة قوانين جديدة للاستثمار، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضحت المسؤولة السودانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المكلّف عمر قمر الدين، أنه سيجري العمل على تغيير سعر صرف الجنيه، ووقف الاستدانة وسداد ديون البلاد.
وأضافت: “سنعمل على إصلاح قطاع البنية التحتية، وسيتم صياغة قوانين جديدة للاستثمار، كما أننا نعمل على برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
وبيّنت أن بلادها تعكف على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية، لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
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