المرور: احذروا تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء القيادة

2020-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة تناول بعض الأدوية والعقاقير التي قد تسبب النعاس أثناء قيادة المركبات.

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وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: لسلامتك؛ قبل القيادة تأكد من الآثار الجانبية للأدوية، خصوصًا التي تسبب النعاس.

فقدان رخصة السيارة:

وفي سياق متصل قال المرور: إنه في حال فقدان رخصة القيادة أو رخصة المركبة يجب الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات والفحص الطبي، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب الحصول على رخصة بديلة.

الفحص الفني الدوري:

وحول الفحص الفني قال المرور السعودي: إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.



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