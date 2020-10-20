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انضباط عام في سوق العمل بالرياض بنسبة 99%

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2020-10-20

انضباط عام في سوق العمل بالرياض بنسبة 99%

بشأن تطبيق قرارات التوطين والتأنيث وأنظمة العمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضيين، من تنفيذ ما يقارب من 250 زيارة تفتيشية في العاصمة الرياض ومحافظات الزلفي والمجمعة وشقراء، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بتطبيق قرارات التوطين والتأنيث وأنظمة العمل.

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وشملت الجولات التفتيشية أنشطة الذهب والمجوهرات والاتصالات ومعارض السيارات وقطاع الشقق المفروشة والعطور ومستحضرات التجميل والملابس النسائية وبيع الورود والعباءات النسائية في الرياض وأسفرت عن تحرير 48 مخالفة وإنذارًا، كما كشفت الجولات عن انضباط عام لسوق العمل في المحافظات بنسبة تصل إلى 99%.

يذكر أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يهدف من خلال تكثيف هذه الحملات والزيارات التفتيشية إلى متابعة قرارات التوطين وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية في مختلف المستويات، حيث تتم إدارة عمليات التفتيش في الإسناد للزيارات وضبط المخالفات وقبول الاعتراضات إلكترونيًّا، مما يسهل توثيق ومتابعة عمليات التفتيش لجميع الأطراف.

 

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