مبنى غريب الشكل يثير الجدل على مواقع التواصل في أبو عريش بالسعودية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع صور لـ مبنى غريب الشكل في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، وغرابة شكل المبنى أثار الجدل ومخاوف من سقوطه والتسبب بالأذى للجوار، على الرغم من تأكيد القائمين عليه بحصوله على الترخيص النظامي من البلدية وفق مخططات وإشراف هندسي.

مبنى غريب الشكل

ما قصة المبنى غريب الشكل ؟

يظهر المبنى في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل، والذي يقع في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب المملكة، وهو عبارة عن بناء مؤلف من طابقين، الأرضي يبدو أقرب إلى كونه جدار فقط ، ليتسع الطابق العلوي بشكل كبير جدًا وتفوق مساحته مساحة الطابق الأرضي بشكل ملحوظ للغاية، وتعود ملكيته لجمعية خيرية حصلت على الأرض من أحد المتبرعين.

Advertisements

مبنى غريب الشكل يثير ردود فعل متنوعة

وأثارت الصور المتداولة للمبنى الغريب الشكل والذي في طور الإنشاء ولم يكتمل بناؤه بشكل نهائي، ردود فعل وآراء متنوعة بين السخرية والطرافة، وبين الخشية من سقوط المبنى،

واشار مغردون سعوديون على موقع التواصل الإجتماعي للتدوينات القصيرة إلى أن المبنى يعود إلى جمعية خيرية، وهذا ما أكده فيديو متداول قال فيه رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، أن المبنى يعود بالفعل إلى الجمعية، وأن أرضه ضيقة بالأصل، وكانت الجمعية تنازلت لأحد الجوار للأرض بعد اعتراضه على البناء عليها.

وأضاف الأقصم، موضحًا أن “البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي”، وبذات الوقت تضمن تصريح الأقصم إخلاء لمسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحمّلها للمشرفين الهندسيين.