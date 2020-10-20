، "الراشد الإنسانية" تعلن منحة عبدالمنعم الراشد وأبنائه لتمكين الموهوبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقًا من حرصها على دعم المبادرات التعليمية وتمكين المتميزين

انطلاقًا من حرصها على دعم المبادرات التعليمية، وتمكين المتميزين والموهوبين، أعلنت مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية إطلاق منحة عبدالمنعم الراشد وأبنائه للتأهيل للقبول في أفضل 50 جامعة في العالم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وإدارتَي تعليم الأحساء والدرعية.

وتقدِّم المنحة للطلبة والطالبات فرصة الانضمام لبرنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، الذي تقدِّم "موهبة" من خلاله برنامجًا تدريبيًّا متكاملاً، يستمر لمدة سنة واحدة لتأهيل وإعداد الطلاب الحاصلين على منحة الراشد الإنسانية للحصول على قبول دراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية لإنشاء مجتمع معرفي قادر على بناء الوطن من خلال التحاقه بجامعات عالمية وتخصصات نادرة، تواكب احتياجات السعودية التنموية، ومتوافقة مع سوق العمل، وتسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقد سجل برنامج التميز منذ انطلاقه في عام 2015 أرقامًا قياسية وتقدمًا مبهرًا فيما يتعلق بالقبولات التي حصل عليها المشاركون؛ إذ قفزت نسبة المقبولين من الطلبة الذين قدموا على الجامعات من 53 % في 2015 إلى 87 % في 2020.

وبلغ عدد القبولات التي حصل عليها طلاب برنامج التميز للقبول في الجامعات الأمريكية المرموقة في عام 2020 (215) قبولاً، بمتوسط نحو 4 قبولات للطالب الواحد في أكثر من جامعة أمريكية مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، من بينها جامعات هارفارد، وباركلي، وكورنيل، وبوردو، وبوسطن، ومينسوتا، وويسكونسن، وإلينوي، ونيويورك، ونورث كارولينا، وريس، وساوث كاليفورنيا.

وتشترط المنحة تحقيق المسجلين مجموعة من المعايير للالتحاق بالبرنامج، أهمها الحصول على نسبة لا تقل عن 90 % في المسار العلمي، والحصول على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT(without essay) أو ما يعادلها من الاختبارات البديلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

كما أتاحت "الراشد الإنسانية" إمكانية التسجيل للمنحة لطلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي لعام 1442هـ، على أن يكون المسجلين من طلاب الأحساء والدرعية، ويستمر التسجيل حتى 15 من نوفمبر. وللمزيد من المعلومات، وللتسجيل، يرجى زيارة الرابط:

https://www.mawhiba.org/Ar/programs/ExcellenceProgram/Pages/default.aspx