- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - ينضم إلى كوكبة كُتّاب "الخليج 365" الكاتب السعودي المعروف محمد الرطيان، الذي يُعدُّ أحد الكُتَّاب السعوديين البارزين، وله عشرات المقالات المميزة في الصحف المحلية والخليجية، وألَّف عددًا من الكُتب الناجحة، وتحظى مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحضور وبتفاعل كبير.
وفي مقال بعنوان "ذلك الكتاب"، خصَّ به "الخليج 365"، كتب الرطيان: "منذ أول سورة بعد فاتحة الكتاب، وعند أول موضع لذكر كتابه الكريم، في أول آيتَين كريمتَين، يأتي الإعلان الإلهي والتحدي الكبير: {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}.. تحدٍّ كبير لكل مشكك ومرتاب".
وفي ثنايا المقال يذكر: "ليست معجزة القرآن محصورة بالفصاحة والبيان؛ فإن حصرها بذلك تقليلٌ من شأنه وشأن هذا النبي العظيم، بل القرآن معجزة خالدة".
لقراءة كامل المقالة على الرابط الآتي:
https://mobile.sabq.org/rbhcgz
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 09:40 PM
ينضم إلى كوكبة كُتّاب "الخليج 365" الكاتب السعودي المعروف محمد الرطيان، الذي يُعدُّ أحد الكُتَّاب السعوديين البارزين، وله عشرات المقالات المميزة في الصحف المحلية والخليجية، وألَّف عددًا من الكُتب الناجحة، وتحظى مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحضور وبتفاعل كبير.
وفي مقال بعنوان "ذلك الكتاب"، خصَّ به "الخليج 365"، كتب الرطيان: "منذ أول سورة بعد فاتحة الكتاب، وعند أول موضع لذكر كتابه الكريم، في أول آيتَين كريمتَين، يأتي الإعلان الإلهي والتحدي الكبير: {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}.. تحدٍّ كبير لكل مشكك ومرتاب".
وفي ثنايا المقال يذكر: "ليست معجزة القرآن محصورة بالفصاحة والبيان؛ فإن حصرها بذلك تقليلٌ من شأنه وشأن هذا النبي العظيم، بل القرآن معجزة خالدة".
لقراءة كامل المقالة على الرابط الآتي:
https://mobile.sabq.org/rbhcgz
، "الرطيان" ينضم لكوكبة كُتّاب "الخليج 365".. والبداية بمقال "ذلك الكتاب" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الرطيان" ينضم لكوكبة كُتّاب "الخليج 365".. والبداية بمقال "ذلك الكتاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.